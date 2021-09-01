Beşiktaş, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanı İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ile Asbaşkan Emre Kocadağ da izledi.

Beşiktaş yarın saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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