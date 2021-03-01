Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında

Her iki takım da mutlak galibiyet için sahadaCenk Tosun ve Montero kadroda yokDört futbolcu sarı kart sınırındaAli DANAŞ - - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Her iki takım da mutlak galibiyet için sahada

Cenk Tosun ve Montero kadroda yok

Dört futbolcu sarı kart sınırında

Ali DANAŞ - -

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yarın akşam Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19: 00'da başlayacak ve Halis Özkahya tarafından yönetilecek. Özkahya'nın yardımcılıkların Ali Saygın Önel ve Hakan Yemişken yaparken, dördüncü hakem Bülent Birincioğlu olacak.Bir maç eksiği olan Siyah beyazlılar 54 puanla Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2'nci sırada yer alıyor. Son üç karşılaşmayı 1-0, 3-0 ve 3-0'lık skorlarla kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Malatya deplasmanından da galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında kazaya uğramak istemiyor ve galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.Düşme hattıyla arasında 6 puan olan Yeni Malatyaspor da hem galibiyet hasretine son vermek, hem de düşme hattı tehlikesine girmemek için Beşiktaş maçından 3 puanla ayrılmak amacında. Ligin ikinci devresinde henüz 3 puan alamayan Malatyaspor, 21'inci haftadaki Galatasaray karşılaşmasıyla beraber 7 maçtır galibiyet göremedi. Bu süreci 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle geçiren Sarı siyahlılar 31 puanla 13'üncü sırada yer alıyor. CENK TOSUN VE MONTERO KADRODA YOKBeşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Cenk Tosun ve Montero haricinde eksik futbolcu bulunmuyor.İki haftalık sakatlığının ardından geçen hafta saha koşularına başlayan Montero, dünden itibaren takım çalışmalarına dahil olmasına rağmen tam hazır olmadığı için kadroya alınmadı. Gençlerbirliği mücadelesinden sonra sakat olduğu açıklanan Cenk Tosun ise henüz iyileşmediği ve tedavisine devam edildiği için Malatya maçının da kadrosuna yazılmadı.Beşiktaş'ın Yeni Malatayspor karşısındaki muhtemel onbiri; Ersin-Rosier-Vida-Welinton-N'Sakala-Josef-Ghezzal-Atiba-Ljajic-Larin-Aboubakar şeklinde.DÖRT FUTBOLCU SARI KART SINIRINDASiyah beyazlı takımda yarınki mücadele öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3 sarı kartı olan Rosier, Josef, Necip ve Ghezzal Malatyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde 29'uncu haftada Vodafone Park Stadı'nda oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü maçında cezalı duruma düşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ