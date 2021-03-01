Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında
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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında

01.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:18
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligin 27. haftasında Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 54 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 31 puan elde ederek 13. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 1-0 kazanmıştı.

Son 3 maçını kazandı

Beşiktaş, ligde oynadığı son 3 maçını galibiyetle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta yarın oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 29. haftada oynanacak Gaziantep mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

İki takım 8. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, ligde 8. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın oynadığı 7 maçta Beşiktaş'ın 5, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.

2017-2018 sezonunda oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle biterken, ikinci yarıdaki karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, sonraki sezon oynanan iki karşılaşmada rakibine 2-1'lik skorlarla üstünlük kurdu.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Siyah-beyazlı ekip de deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, bu sezon evindeki karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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