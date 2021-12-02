Beşiktaş yeni bir sayfa açmak için sahada

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Rakip Kasımpaşa, tek hedef galibiyet

Sergen Yalçın'dan eski sisteme dönüş kararı

Ali DANAŞ - -

Spor Toto Süper Lig'de 4, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maç olmak üzere son 6 resmi karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, 15. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak. Yarın akşam Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20: 00'de başlayacak.

İki futbolcu da oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda 16. haftada Vodafone Park Stadı'nda oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira — Haberler (@Haberler) December 1, 2021

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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