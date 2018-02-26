Beşiktaş Yatırımcısını da Sevindirdi! Hisseleri Yüzde 2 Yükseldi
Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ hisseleri, Beşiktaş futbol takımının Fenerbahçe galibiyetinin ardından haftaya yüzde 2 yükselişle başladı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken, Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş hisseleri de güne yüzde 2 artışla 3,91 liradan başladı.
FENERBAHÇE DEĞER KAYBETTİ
Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri ise futbol takımının şampiyonluk yarışında aldığı yara sonrası yeni haftanın açılışında yüzde 2,5 değer kaybederek 36,76 liraya geriledi.
Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle 44 puana çıkarak Süper Lig'te 3'üncü sıraya yükselirken, Fenerbahçe de aynı puanda olmasına karşın averajla 4'üncü sıraya geriledi.
GALATASARAY'IN HİSSELERİ YÜKSELDİ
Lig'de 47 puanla lider olan Galatasaray'ın hisseleri, futbol takımının bu hafta kazandığı 3 puanın morali ile yeni haftaya yüzde 1,3 yükselişle 6,18 liradan başladı.
Borsada işlem gören bir diğer spor şirketi Trabzonspor hisseleri ise açılışta yatay seyirle 2,25 liradan işlem gördü.
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BU DAHA FRAGMAN.ASIL FİLM PERSEMBE GÜNÜ :))Cevap Yaz 3 Yayından KaldırTARAFSIZ: kimle kimin maçı var kiYayından Kaldır
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Zehir zikkim olsunCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allah bereket virsinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Balık baştan kokarmış yılların fenerbahçeliyim tüm çevreme dedim diyorum rakiplerin kötü olduğu bu sene bile şampiyon olamayız, neden mi çünkü sen iki sene önce getirmişin şampiyon edememiş sonra yine medet umuyorsun başa getiriyosun asıl suçlu en başta yani aziz yıldırım da kurtar bizi ali koç...Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır