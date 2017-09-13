Beşiktaş, yarın Porto ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.



Dragao Stadı'nda son antrenmanını yapan siyah-beyazlı takım, basına mensuplarına açık 15 dakikalık bölümde koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.



Teknik direktör Şenol Güneş, idman öncesi oyuncularla kısa süreli bir toplantı yaptı.



Çalışmada Ricardo Quaresma'nın neşeli halleri dikkati çekti.