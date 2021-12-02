Beşiktaş yarın Kasımpaşa'nın konuğu olacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş yarın Kasımpaşa'nın konuğu olacak

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş yarın Kasımpaşa'nın konuğu olacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Oynadığı son 4 lig maçını kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırma noktasına gelen Beşiktaş, yeni bir başlangıç için şansını Kasımpaşa deplasmanında deneyecek.

Beşiktaş'ta 4'ü sakat 5 eksik

Siyah-beyazlı takımda Kasımpaşa maçı öncesi 5 eksik futbolcu bulunuyor.

GZT Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Mert Günok'un yanı sıra, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve Miralem Pjanic, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Sakat futbolcuların yanı sıra GZT Giresunspor maçında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Necip Uysal da yarın oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

İki futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.

Bir bu eksikti! Ajax, Beşiktaş'tan tazminat istiyor

Bir bu eksikti! Ajax, Beşiktaş'tan tazminat istiyor

 Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erwin Koeman emekli oldu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erwin Koeman emekli oldu

 Deprem etkisi yapacak iddia! Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yerine Melo'nun hocasını getiriyor

Deprem etkisi yapacak iddia! Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yerine Melo'nun hocasını getiriyor

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
title