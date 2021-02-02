Beşiktaş, yarın Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak
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Beşiktaş, yarın Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak

02.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:01
Beşiktaş, yarın Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'un konuğu olacak.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.

Ligin ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, bu yenilgiyle liderliği kaybetti.

14 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyeti olan siyah-beyazlılar, 44 puanla ikinci sıraya geriledi. Ligde son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup eden Antalyaspor ise 7 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi ve topladığı 31 puanla puan cetvelinin 9. basamağında yer alıyor.

4 futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan bu dört oyuncu, Antalyaspor maçında da kart görmeleri durumunda 24. haftadaki İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş'ta üç eksik

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz ve Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından tedavisi devam eden Gökhan Töre'nin de mücadelede yer alması beklenmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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