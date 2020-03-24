Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
24.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:05
Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA