Beşiktaş yağmur altında çalıştı
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Beşiktaş yağmur altında çalıştı

Beşiktaş yağmur altında çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, 2021-22 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, 2021-22 sezonu hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, sağanak yağmur altında yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. İdman yarım sahada kontrol pas çalışması ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

-İHA-

Beşiktaş yağmur altında çalıştı
Beşiktaş yağmur altında çalıştı
Beşiktaş yağmur altında çalıştı
Beşiktaş yağmur altında çalıştı
Beşiktaş yağmur altında çalıştı
Beşiktaş yağmur altında çalıştı
Beşiktaş yağmur altında çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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