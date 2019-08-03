Beşiktaş yağmur altında çalıştı
- Beşiktaş yağmur altında çalıştıVİYANA - Beşiktaş, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'nın Saalfelden kasabasında yağmur altında sürdürdü.
- Beşiktaş yağmur altında çalıştı
VİYANA - Beşiktaş, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya'nın Saalfelden kasabasında yağmur altında sürdürdü.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, yoğun yağmur altında geçen antrenman ısınma koşuları ile başladı. 5'e 2 pas çalışması ile devam eden antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş'ın dördüncü hazırlık maçı yarın
Beşiktaş'ın son hazırlık maçı ise, yarın Brescia Calcio ile olacak. Groedig Goldberg Stadyumunda yapılacak mücadele yerel saat ile 17.00'de başlayacak.
Kaynak: İHA
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