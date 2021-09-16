Welinton'un tedavisine başlandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Welinton'un tedavisine başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Welinton'un tedavisine başlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B. Dortmund ile oynanan maçta sakatlanan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Welinton Souza'nın tedavisine başlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B. Dortmund ile oynanan maçta sakatlanan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Welinton Souza'nın tedavisine başlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten, B. Dortmund maçında sakatlanan Welinton Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B. Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Christoph Daum: Beşiktaş gruptan çıkar ve Süper Lig'de şampiyon olur

Christoph Daum: Beşiktaş gruptan çıkar ve Süper Lig'de şampiyon olur

 Beşiktaş taraftarı, ıslıklarıyla yine sağır etti! Almanlar İstanbul'da kabus yaşıyor

Beşiktaş taraftarı, ıslıklarıyla yine sağır etti! Almanlar İstanbul'da kabus yaşıyor

 Dortmund Başkanı Hans Watzke endişeli: İstanbul'da olmak güzel ama Beşiktaş'la oynamak değil

Dortmund Başkanı Hans Watzke endişeli: İstanbul'da olmak güzel ama Beşiktaş'la oynamak değil
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Şentop Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bensu Soral Hande Erçel Demet Akalın Amelia Hamlin
Spor Diego Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mansur Yavaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Welinton'un tedavisine başlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 18:33:51. #1.17#