Beşiktaş vs Galatasaray Maçının Perde Arkası

Beşiktaş Galatasaray maçı ile Süper Lig'de dokuzuncu hafta heyecanı devam etti. Pozisyonlar ve yüksek tempoya sahne olan dev derbide taraflar kıran kırana bir mücadele verdi. Ligde zor günler geçiren Beşiktaş, Umut'un 69'da attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 12 yaptı. Galatasaray ise 13 puanda kaldı.

30.10.2019 16:07

Beşiktaş Galatasaray maçı ile Süper Lig'de dokuzuncu hafta heyecanı devam etti. Pozisyonlar ve yüksek tempoya sahne olan dev derbide taraflar kıran kırana bir mücadele verdi. Ligde zor günler geçiren Beşiktaş, Umut'un 69'da attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 12 yaptı. Galatasaray ise 13 puanda kaldı.

Kaynak: Dugout

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