Beşiktaş, Vodafone Park'taki en farklı mağlubiyetini aldı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, bu mağlubiyetle Vodafone Park'taki en farklı mağlubiyetini aldı.

Vodafone Park'ın kullanıma açıldığı 2015-16 sezonundan itibaren ligde toplamda 9 maçta sahadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, Giresunspor karşısında 10'uncu mağlubiyetini aldı. Bu mağlubiyet ayrıca Beşiktaş'ın ligde Vodafone Park tarihinde aldığı en ağır mağlubiyet oldu. Siyah-beyazlılar, daha önce Vodafone Park'ta oynadığı lig maçlarında Antalyaspor (2), Sivasspor (2), Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor'a (2) kez mağlup olmuştu. Beşiktaş iç sahada Avrupa'da ise Genk'e 4-2, Bayern Mühih'e 3-1, Sporting'e ise 4-1'lik farklı skorlarla boyun eğmişti.

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

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