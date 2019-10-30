Beşiktaş Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'ı tek golle devirdi
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, Vofadone Park'ta oynanan karşılaşmada Umut Nayir'in 69. dakikada attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi maçta deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı takım, Vofadone Park'ta oynanan karşılaşmada Umut Nayir'in 69. dakikada attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Euronews.com'da Görüntüle