Beşiktaş, Vida'yı Borsaya Bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisi ile görüşmelere başlandığını duyurdu.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.