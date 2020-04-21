Beşiktaş, vefat eden Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı
Beşiktaş Kulübü, Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında vefat eden Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.
21.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:12
Beşiktaş Kulübü, Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında vefat eden Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, şu görüşlere yer verildi:
"Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz."
Kaynak: AA