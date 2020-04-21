Beşiktaş, vefat eden Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı Beşiktaş Kulübü, Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında vefat eden Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında vefat eden Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan mesajda, şu görüşlere yer verildi: "Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." Kaynak: AA