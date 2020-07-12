Beşiktaş ve Sarıyer'de maske kuralı yine hiçe sayıldı, kimi koluna taktı kimi elinde gezdirdi
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Beşiktaş ve Sarıyer'de maske kuralı yine hiçe sayıldı, kimi koluna taktı kimi elinde gezdirdi

Maske takma zorunluluğuna rağmen Beşiktaş ve Sarıyer sahillerinde bu kurala uyulmadığı görüldü.

Beşiktaş ve Sarıyer'de maske kuralı yine hiçe sayıldı, kimi koluna taktı kimi elinde gezdirdi
12.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:56

Maske takma zorunluluğuna rağmen Beşiktaş ve Sarıyer sahillerinde bu kurala uyulmadığı görüldü. Kimi vatandaşlar hiç maske takmazken, kimileri ise maskeyi çene altlarına ya da kollarına taktı, bazıları da ellerinde gezdirdi. Virüsten dolayı aylardır çocuğuna sarılamayan bir baba, "İnsanlar sosyal mesafeye dikkat etmiyor, maske takmıyor. Ben çocuğumu öpemiyorum, ona sarılamıyorum" dedi. Vatandaşlar denetimlerin sıklaştırılmasını istedi.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede normalleşme sürecine geçilmesinin ardından bulaşın önüne geçilmesi için maske takmak zorunlu hale getirilmişti. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle, bu kurala uymayanlara para cezasına uygulanacağı da duyurulmuştu. Ancak tüm uyarılara ve uzman önerilerine rağmen bugün Beşiktaş ve Sarıyer'deki sahil bantlarında birçok insanın maske takmadan dolaştığı görüldü. Kimi vatandaşlar hiç maske takmazken, kimileri ise maskeyi çene altlarına ya da kollarına taktı, bazıları da ellerinde gezdirdi. Tüm bu olumsuz görüntülere rağmen maske takan insanlar da vardı. Kurallara uyan, hem kendi hem de etrafındakilerin sağlığını düşünerek maske takan vatandaşlar, maskesiz dolaşan kişilerin duyarsızlığına isyan etti. Vatandaşlar denetimlerin sıklaştırılmasını istedi.

"Aylardır çocuğumu öpemiyorum, sevemiyorum, ona sarılamıyorum"

Yapılan tüm uyarılara ve zorunluluğa rağmen maske takmayan birçok insanın sokakta rahatça dolaştığını söyleyen Tuncay Yüksekoğru isimli vatandaş, "İçişleri Bakanımız sanki maskeyle değil de maskesiz dolaşın demişçesine insanlarımız maske ya da başka hiçbir önlem olmadan dolaşıyor. Benim eşimin hiçbir engeli olmamasına rağmen, kendisi 3 aydır evden dışarı çıkmıyor. Benim 5 yaşında bir çocuğum var, onu dışarı çıkardığım zaman maskesiz insanlardan kaçıyor ve kendisi sürekli maske takıyor. Bu vaziyette biz bunun önüne geçemeyiz. Ben bu kadar duyarsız insanlar görmedim. Bazen öyle daralıyorum ki maske takmayan insanlarla tartışmak zorunda kalıyorum. Onlar ise 'sana ne' diyor. Bu ciddi bir sorun. Devletimiz bu denli mücadele etmesine rağmen halkımız buna fayda verecek bir şey yapmıyor. İnsanlarımız sosyal mesafeye dikkat etmiyor. Ben kendimi bu denli koruduğum halde neredeyse aylardır çocuğumu öpemiyorum, sevemiyorum, ona sarılamıyorum. Allah yardımcımız olsun. Büyüklerimize teşekkür ediyoruz onlar mücadele ediyor. Buradan halkımıza sesleniyorum. Her şey bizim için, bu vatan bizim vatanımız, her şey çocuklarımız için. Herkesten sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini ve dışarı maskesiz çıkmamalarını rica ediyorum" dedi.

"Burada her gün bir insan kurtarıyoruz"

Her geçen gün artan yoğunlukla birlikte hemen hemen her gün bir boğulma vakasının yaşandığını belirten Yüksekoğru, "Bakın sahillere insanla dolu, biz burada her gün bir insan kurtarıyoruz. Büyüklerimizden sahil sorununu çözmelerini rica ediyorum. Burası sahilin en tehlikeli yerlerinden birisi. Buradaki merdivenler kaldırılırsa insanlar buraya yüzmeye gelmeyecektir. Merdivenler burada olduğu için insanlar burada yüzüyor. Boğazı tanımayan insanlar burada denize giriyor" diye konuştu.

"Polis denetim yapıyor ama sıklaştırılması lazım"

Maske takmayanların cezalandırılması için polisin denetimlerini sıklaştırması gerektiğini ifade eden Fatih Keskin isimli vatandaş ise, "İnsanların maskeyi ağızlarına takarak kullanmaları gerekiyor ama televizyonlarda nasıl kullanılacağının gösterilmesine rağmen birçoğu maskeyi çenelerine takarak kullanıyor. Bunun bu şekilde kullanılmasının hiçbir anlamı yok. Toplu taşımaya biniyorum, maskeler hep çenede. Bazıları da maskeyi alıp kollarına takıyor. Bu bir aksesuar ya da spor değil, bizim sağlığımız için gerekli olan bir şey. Şu an buradan geçen 10 insandan 6'sının maskesi yok. Bu kişiler, insanların sağlıklarıyla oynuyor. Biz açık alanda çalışmamıza rağmen 12 saat boyunca maske takıyoruz. Polisler de yeri geliyor, bazen geziyor, ceza uyguluyor ama yeterli değil. 1 saat sonra yine aynı manzara ortaya çıkıyor. Bu yüzden denetimlerin sıklaştırılmasını istiyoruz. Denetimler sıklaştırıldığı sürece bu olayı daha az bir hasarla daha güvenli bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Bakın görüyorsunuz, insanlar yolda yürüyor ve birinde maske var birinde yok, maskeyi koluna takmış. Motosikletliye bakın, ağzında maske yok. Demin de söylediğim gibi, 10 insanın 6'sında maske yok. Tüm dünya adına, bir an önce bu virüsten kurtulmayı diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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