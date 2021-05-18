Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
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Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın 'saha olayları', Galatasaray'ın 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın 'saha olayları', Galatasaray'ın 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Beşiktaş 'saha olayları', Galatasaray 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ise 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle, Galatasaray futbolcusu Arda Turan da 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. TFF tarafından açıklanan disiplin sevkleri şu şekilde:

"HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün 15.05.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.05.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-HELENEX YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ARDA TURAN'ın aynı müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 15.05.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 ve 5/4 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 15.05.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/5, 7/11, 9/3 ve 8/6 maddeleri ve 2020-2021 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ALTAY Kulübü'nün 17.05.2021 tarihinde oynanan ALTAY-İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü Başkanı YÜKSEL YILDIRIM'ın 13.05.2021 tarihinde medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü'nün 16.05.2021 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Misli.com 2. Lig Play Off müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü idarecisi SEMİH HEKİMOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 16.05.2021 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK Misli.com 2. Lig Play Off müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 5/5 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

KOCAELİSPOR Kulübü'nün 16.05.2021 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ANKARA DEMİRSPOR Misli.com 2. Lig Play Off müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü'nün 15.05.2021 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-BUCASPOR 1928 Misli.com 3. Lig Play Off müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FETHİYESPOR Kulübü'nün 15.05.2021 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ Misli.com 3. Lig Play Off müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2, 5/5, 9/3, 6/9 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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