Beşiktaş ve Galatasaray derbi için statta
17.01.2021 17:56 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:00
Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak yılın ilk derbisi için Beşiktaş ve Galatasaray takımları stada giriş yaptı.
Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak yılın ilk derbisi için Beşiktaş ve Galatasaray takımları stada giriş yaptı.
Ligin 19'uncu haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı Vodafone Park'ta saat 19.00'da ağırlayacak. Dev derbi öncesinde iki takım da maçın oynanacağı stada geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ