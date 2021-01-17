Beşiktaş ve Galatasaray derbi için statta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Beşiktaş ve Galatasaray derbi için statta

17.01.2021 17:56 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:00
Beşiktaş ve Galatasaray derbi için statta

Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak yılın ilk derbisi için Beşiktaş ve Galatasaray takımları stada giriş yaptı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak yılın ilk derbisi için Beşiktaş ve Galatasaray takımları stada giriş yaptı.

Ligin 19'uncu haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı Vodafone Park'ta saat 19.00'da ağırlayacak. Dev derbi öncesinde iki takım da maçın oynanacağı stada geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Ersun Yanal Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş ve Galatasaray derbi için statta - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 18:00:34. #1.14#
title