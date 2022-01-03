Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor kafileleri Katar'da - Haberler
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Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor kafileleri Katar'da

AA / Murat Karadağ - Haberler | Güncel

Beşiktaş takımı'nın gelişi Fraport TAV Antalyaspor'un gelişi DOHA - Turkcell Süper Kupa maçında 5 Ocak Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor ile Katar'da karşı karşıya gelecek Beşiktaş takımı, başkent Doha'ya ulaştı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş takımı'nın gelişi

Fraport TAV Antalyaspor'un gelişi DOHA - Turkcell Süper Kupa maçında 5 Ocak Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor ile Katar'da karşı karşıya gelecek Beşiktaş takımı, başkent Doha'ya ulaştı.

Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor kafileleri Katar'da

Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor kafileleri Katar'da

Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor kafileleri Katar'da

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AA / Murat Karadağ - Son Dakika Haberleri

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