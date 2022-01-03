Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor kafileleri Katar'da
AA / Murat Karadağ - Haberler | Güncel
Beşiktaş takımı'nın gelişi Fraport TAV Antalyaspor'un gelişi DOHA - Turkcell Süper Kupa maçında 5 Ocak Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor ile Katar'da karşı karşıya gelecek Beşiktaş takımı, başkent Doha'ya ulaştı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş takımı'nın gelişi
Fraport TAV Antalyaspor'un gelişi DOHA - Turkcell Süper Kupa maçında 5 Ocak Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor ile Katar'da karşı karşıya gelecek Beşiktaş takımı, başkent Doha'ya ulaştı.