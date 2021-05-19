Beşiktaş ve Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş ve Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş ve Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca, Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da aynı karşılaşmadaki sportmenliğe aykırı hareketi, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:

"1- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 18.05.2021 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü Başkanı MUSTAFA YILMAZ'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.05.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 18.05.2021 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş şampiyon oldu
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş şampiyon oldu
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası finali
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Ben Affleck Pınar Altuğ Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Adem Büyük Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş ve Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 21:18:42. #1.14#

title