Beşiktaş ve Ankaragücü PFDK'ya sevk edildi
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Beşiktaş ve Ankaragücü PFDK'ya sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş ve Ankaragücü PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa maçındaki; MKE Ankaragücü de Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

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Beşiktaş Kulübü, Kasımpaşa maçındaki; MKE Ankaragücü de Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:

"- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 04.04.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 04.04.2021 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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