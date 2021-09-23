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Beşiktaş ve Adana Demirspor PFDK'ya sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş ve Adana Demirspor PFDK'ya sevk edildi

Adana Demirspor maçındaki "saha olayları" nedeniyle iki kulüp de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Beşiktaş - Adana Demirspor maçındaki "saha olayları" nedeniyle iki kulüp de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya sevk raporları şöyle;

1- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü antrenörü VOLKAN KAZAK'ın 21.09.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 21.09.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü MURAT ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü yardımcı antrenörü OZAN KÖPRÜLÜ'nün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü HAKAN ÇALIŞKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü STEFANO MARRONE'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi MEHMET CAN OTAY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021/2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi ERDAL ERDEM'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.09.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi OĞUZHAN DELEN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


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