Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
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Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, ilk yarıda ellerine geçen fırsatları değerlendiremediklerini belirtti.

Nasıl oynayacaklarını planlayarak geldiklerini vurgulayan Canel, şunları kaydetti:

"Karşımızda geçen senenin hakkıyla şampiyon olan takımı vardı. Oyun felsefemizi ortaya koyduk. Maç gitti geldi, şanslarımızı değerlendirsek oyun şekli farklı olabilirdi. Maçın hakkı beraberlikti. Direkten dönen bir top vardı. Beşiktaş takımı 10 kişi kaldıktan sonra kapandı. Biz geçişlerde paslarımızı daha çabuk oynasaydık farklı olurdu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından - Haberler Spor
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