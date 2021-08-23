Beşiktaş, Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in üçüncü haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahasında Vavacars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve koşunun ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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Beşiktaş, Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
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