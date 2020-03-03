: Beşiktaş vapur iskelesindeki yankesici yakalandı, hırsızlık anları kamerada

03.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:38

BEŞİKTAŞ vapur iskelesini mesken tutan ve yoğun saatlerdeki kalabalıktan yararlanarak yankesicilik yapan şüpheli, yine iskelede gözüne kestirdiği yolcuların ceplerini yoklarken yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Beşiktaş'ta bulunan vapur iskelesindeki yolcu turnikelerinde farklı tarihlerde Seyit T., Nilüfer A. ve Esra Y.'nin cep telefonları yankesicilik yöntemiyle çalındı. Cep telefonu çalınan kişilerin emniyete ihbarda bulunması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İskeledeki güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet ekipleri, bir şüphelinin elindeki poşetle perdeleme yaparak arkasından yaklaştığı kişilerin cep telefonunu çaldığını tespit etti. Şüphelinin eşkal bilgilerini belirleyen polis, şüphelinin 17 Şubat günü Beşiktaş'taki iskelede yoğunluğun yaşandığı saat 18.00 sıralarında vapur bekleyen kalabalığın arasında elinde siyah bir poşetle bekleyen ve eşkale uyan kahverengi montlu bir şüpheliyi belirleyerek takibe aldı. Şüpheliyi bir süre takip eden polis, yankesicinin poşetle perdeleme yaparak vapura binenlerin ceplerini yokladığını gözlemledi. Bunun üzerine emniyet ekiplerince şüpheli Davut M.(32) gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin kalabalık olan vapur iskelesinde gemiye binecek kişilerin arkasından yaklaştığı ve elindeki poşetle perdeleme yaparak yankesicilik yöntemiyle cep telefonlarını çaldığı görülüyor, bir başka görüntüde ise şüpheliyi takip eden polisin yankesiciyi kıskıvrak yakaladığı anlar görülüyor.

Şüphelinin giydiği montun 3 cep telefonu yankesiciliğinde de üstünde olduğu belirlenirken, Davut M.'nin yağma, kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanmadan suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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