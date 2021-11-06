Beşiktaş uzatmada yediği golle lidere yenildi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor'a uzatma dakikalarında yediği golle mağlup oldu.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapayan ikinci yarıda bulduğu golle 1-1 beraberliği yakalayan siyah-beyazlı takım, 90+6. dakikada yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Ligde 4. yenilgisini alan ve 20 puanda kalan Beşiktaş, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü.

Trabzonspor'u evinde yine yenemedi

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a karşı evindeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Rakibini iç sahada son olarak 2016-2017 sezonunda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, sonraki 3 maçta 2-2 beraberliklerle ayrıldı.

Geçen sezon iç sahada bordo-mavili ekibe 2-1 yenilen Beşiktaş, bu sezonki karşılaşmada da aynı skorla ayrıldı.

Trabzonspor deplasmanda son 18 maçta sadece 4 kez yenildi

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 18 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde üstünlük kurarken, 7 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

İç sahada ilk yenilgisini aldı

Beşiktaş, Süper Lig'de evinde bu sezon ilk kez mağlup oldu.

Daha önce evindeki 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'a Vodafone Park'ta 2-1 yenildi.

Gol yeme serisi 8 maça çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 8. maçında kalesini gole kapatamadı.

Sezonun ilk 4 maçında gol yemeyen siyah-beyazlı takım, sonraki 8 karşılaşmada rakiplerinin gollerine engel olamadı.

Beşiktaş, söz konusu dönemde 15 gol yedi.

Cyle Larin'den 5. gol

Beşiktaş'ı 1-1 beraberliğe getiren golü atan Cyle Larin, bu sezon beşinci kez fileleri havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'a 4-1 yenildiği maçta fileleri havalandıran Larin, Süper Lig'de ise Çaykur Rizespor, Galatasaray (2) ve Trabzonspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

Tribünde gerginlik

Karşılaşmanın devre arasında Trabzonspor teknik heyet ve oyuncuların bulunduğu yedek kulübesinin arkasındaki tribünde gole sevindiği iddia edilen kişilerle Beşiktaşlı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginliğin ardından emniyet güçleri söz konusu 4 kişiyi stattan çıkardı.

Emniyet güçleri bu tribünde daha sonra önlem aldı.

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