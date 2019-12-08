Beşiktaş, uzatmada kazandı

08.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:02

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 90+5. dakikada Umut Nayir ile bulduğu golle 3-2 yendi.

Rakibi karşısında iki kez geriye düşen siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi bırakmadı ve karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak puanını 27'ye yükseltti. Beşiktaş, bu sonuçla ligde 2. sıraya çıktı.

Üst üste 6. galibiyet

Beşiktaş, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı.

Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü beraberliğinin ardından Galatasaray (1-0), Antalyaspor (2-1), Yukatel Denizlispor (1-0), İttifak Holding Konyaspor (1-0), İstikbal Mobilya Kayserispor (4-1) ve Kasımpaşa (3-2) maçlarını kazandı.

Deplasmanda üst üste 3. galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, ligde deplasmanda ise üst üste 3. galibiyetine imza attı.

Süper Lig'in ilk 3 dış saha maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 yenilen ve MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, sonraki deplasman karşılaşmalarında Antalyaspor'u 2-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.

Kasımpaşa'yı deplasmanda 4 maç sonra yendi

Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanındaki şansızlığını da kırdı.

Süper Lig'de rakibiyle dış sahada yaptığı daha önceki 4 maçı yitiren siyah-beyazlı ekip, bu sefer kazanmasını bildi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki son 4 müsabakada ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017'de aynı sonuçla 2-1, geçen sezon 4-1 galip geldi, 2017-2018'deki müsabaka ise 2-2 beraberlikle tamamlamıştı.

Erken yakaladığı avantajı kullanmakta zorlandı

Beşiktaş, maçın daha ilk bölümünde 10 kişi kalan rakibi karşısında yakaladığı avantajı uzun süre değerlendiremedi.

Kasımpaşa'da 15. dakikada Karim Hafez kırmızı kartla oyun dışı kalırken, siyah-beyazlı ekip, 24. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle 1-0 geriye düştü. Caner Erkin ile bir gol bulan ve soyunma odasına 1-1 beraberlikle giden Beşiktaş, ikinci yarıda eksik rakibi karşısında baskılı oynamaya çalıştı. İyi kapanan Kasımpaşa, ani ataklarla etkili oldu ve 56. dakikada Koita ile bir kez daha öne geçti.

Umut Nayir ile 2-2 beraberliği yakalayan siyah-beyazlı ekip, aynı oyuncuyla uzatmada bir gol daha bularak sahadan 3-2 galip ayrılmasını bildi.

Caner Erkin'den ikinci gol

Beşiktaş adına 39. dakikada 1-1 beraberliği sağlayan Caner Erkin, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Caner, siyah-beyazlı takımın Göztepe'yi 3-0 yendiği maçta da fileleri havalandırmıştı.

Bu arada maçın 44. dakikasında Adem Ljajic ile Caner Erkin arasında pas vermeme konusunda sert tartışma yaşandı.

Beşiktaş'ın Caner Erkin ve Umut Nayir ile bulduğu gollerde pası veren Gökhan Gönül, etkili futboluyla 3 puanda büyük katkı sağladı.

Umut Nayir yine golünü attı

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Umut Nayir, bu sezonki başarılı futbolunu sürdürdü.

Süper Lig'de Göztepe, Galatasaray maçlarının ardından Kasımpaşa filelerini iki kez havalandıran Umut Nayir, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı.

Kartlar havada uçuştu

Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler sık sık kartlarına başvurmak zorunda kaldı.

Maçın 15. dakikasında Kasımpaşa'dan Hafez'i kırmızı kartla oyun dışına gönderen Kardeşler, ayrıca Koita, İlhan Depe, Ben Youssef (Kasımpaşa), Hutchinson, Burak Yılmaz, Elneny, Roco ve Gökhan Gönül'ü sarı kartla cezalandırdı.

Beşiktaş'ta büyük sevinç

Beşiktaşlı oyuncular ve taraftarlar, 90+5. dakikada gelen galibiyet golüyle büyük sevinç yaşadı.

Golün pasını veren Jeremain Lens ile fileleri havalandıran Umut Nayir, golden hemen sonra siyah-beyazlıların olduğu tribüne giderek sevinçlerini taraftarla paylaştı.

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından şampiyonluk şarkıları söyledi.

Kasımpaşa üst üste 4. yenilgisini aldı

Rakibi karşısında uzun süre 10 kişi mücadele veren Kasımpaşa, uzatmada gelen golle yıkıldı.

Yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu yönetiminde ilk maçına çıkan lacivert-beyazlı takım, ligde üst üste 4. kez yenildi.

Ligde toplamda 8. kez mağlup olan Kasımpaşa, 12 puanda kaldı.

Kaynak: AA