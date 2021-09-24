Beşiktaş, üstünlüğünü koruyamadığı Altay karşısında ligde ilk mağlubiyetini aldı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 7. hafta maçında Altay'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakada 47. dakikada Güven Yalçın'la 1-0 öne geçen Beşiktaş karşısında Altay 57. dakikada Leandro Kappel'le 1-1 beraberliği yakaladı. 88. dakikada Karamoko Bamba ile bir gol daha bulan Altay, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Daha önce ligin 2. haftasında Gaziantep'le 0-0, 6. haftada da Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalarak puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Altay karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve bu sezon ilk yenilgisini aldı. Siyah-beyazlı ekip 14 puanda kaldı.

Süper Lig'de Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'un yenilgileri bulunmuyor.

Pjanic de sakatlandı

Karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanan Miralem Pjanic, yapılan kontrollerden sonra oyuna devam edemedi. Arka adalesinde sorun olduğu öğrenilen Pjanic'in yerine 32. dakikadan itibaren Güven Yalçın forma giydi.

Sakatlıkları olan Wellinton, Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Francisco Montero ile cezalı Valentin Rosier'den yoksun olarak Altay maçına çıkan Beşiktaş'ta sakatlanan 11. oyuncu Pjanic oldu.

Süper Lig'de son golünü 28 Aralık 2020'de Demir Grup Sivasspor karşısında bulan Güven Yalçın, sonradan oyuna dahil olduğu müsabakada takımının tek golünü atmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

Altay'dan üst üste 3. galibiyet

Beşiktaş maçına kadar 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunan Altay, renktaşını 2-1 yenerek 5. galibiyetine ulaştı. Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen İzmir temsilcisi puanını 15'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Beşiktaş'tan önce iç saha maçında İzmir derbisinde Göztepe'yi konuk eden Altay, o müsabakada da 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Kappel, ikinci golüne ulaştı

Daha önce 2-1 kazandıkları Göztepe maçında skoru 1-1'e taşıyan Leandro Kappel, Beşiktaş karşısında da takımının beraberlik golüne imza attı.

Takımının galibiyet golüne imza atan Karamoko Bamba ise bu sezon 4. golünü kaydetti.

Beşiktaş'ı 6 maç sonra yendi

Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 1997-1998 sezonun ikinci devresinde 21 Şubat 1998'de deplasmanda 1-0'lık skorla alan Altay, daha sonra oynadığı 6 lig maçında 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşamıştı.

Süper Lig'de 18 yıl sonra tekrar Beşiktaş'a rakip olan Altay, rakibini 2-1 yenmeyi başardı.

Müsabakayı 2665 seyirci takip etti. Altaylı futbolcular maçtan sonra galibiyet coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı. Seyirciler, teknik direktör Mustafa Denizli'yi "Büyük Mustafa" tezahüratlarıyla kutladı.