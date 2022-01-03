Beşiktaş'ta 5 futbolcu Katar'a götürülmeyecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta 5 futbolcu Katar'a götürülmeyecek

Beşiktaş'ta 5 futbolcu Katar'a götürülmeyecek
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Turkcell Süper Kupa'da 5 Ocak Çarşamba günü Katar'da Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta 5 futbolcu, kamp kadrosundan çıkarıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Turkcell Süper Kupa'da 5 Ocak Çarşamba günü Katar'da Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta 5 futbolcu, kamp kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş Kulübü Sağlık Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü, yaptığı açıklamada, üst solunum enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın kamp kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.

Ülkü, futbolcuların ileri tetkik ve takip süreçlerinin sürdüğünü belirtti.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title