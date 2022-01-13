Beşiktaş, Uşakspor'da kiralık forma giyen Kerem Kalafat'ı geri çağırdı - Haberler Spor
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Beşiktaş, Uşakspor'da kiralık forma giyen Kerem Kalafat'ı geri çağırdı

Beşiktaş, Uşakspor'da kiralık forma giyen Kerem Kalafat'ı geri çağırdı
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Kerem Kalafat'ı geri çağırdı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Kerem Kalafat'ı geri çağırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor arasında 2021-22 sezonu başında, profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat'ın geçici transferi nedeniyle imzalanan sözleşme, "Geri Çağırma" maddesi kullanılarak sonlandırılmıştır. Kerem Kalafat, sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alacaktır. Uşakspor Kulübü'ne geçici transfer sözleşmesinin sonlandırılması hususunda göstermiş oldukları anlayış nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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