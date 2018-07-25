Beşiktaş, Umut Nayır İle 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralik olarak forma giydikten sonra Osmanlıspor'a geri dönen 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

YARIN SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan genç oyuncu, ardından takıma katılacak. Siyah beyazlı kulübün Umut Nayır'a ödemeleri TL üzerinden yapacağı belirtildi

BEŞİKTAŞ, UMUT'A TL ÜZERİNDEN ÖDEME YAPACAK

Haber1903'ün haberine göre, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Umut Nayır'a ilk sezon için 1 milyon 750 bin TL ödeme yapılacak, geri kalan 3 yılda ise artarak 2 milyon TL ile son bulacak.