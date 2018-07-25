Beşiktaş, Umut Nayır İle 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralik olarak forma giydikten sonra Osmanlıspor'a geri dönen 25 yaşındaki Umut Nayır ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralik olarak forma giydikten sonra Osmanlıspor'a geri dönen 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
YARIN SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK
Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan genç oyuncu, ardından takıma katılacak. Siyah beyazlı kulübün Umut Nayır'a ödemeleri TL üzerinden yapacağı belirtildi
BEŞİKTAŞ, UMUT'A TL ÜZERİNDEN ÖDEME YAPACAK
Haber1903'ün haberine göre, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Umut Nayır'a ilk sezon için 1 milyon 750 bin TL ödeme yapılacak, geri kalan 3 yılda ise artarak 2 milyon TL ile son bulacak.
YORUMLAR (12)
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Bjk bitti artık hayırlı si olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Şu an tepki veren Beşiktaşlılar ileride çok memnun olacak. İyi transfer iyi golcü. Keşke Göztepe''ye dönseydiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Nayır nolamaz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu kaçıncı forvet yeter artıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hayırlı olsunCevap Yaz Yayından Kaldır