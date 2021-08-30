Beşiktaş, Umut Meraş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
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Beşiktaş, Umut Meraş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Umut Meraş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, milli sol bek Umut Meraş'ı 1,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında 3+1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, milli sol bek Umut Meraş'ı 1,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında 3+1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic Club Football Kulübü'ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Umut Meraş'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Beşiktaş, Umut Meraş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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