Beşiktaş, Umut Meraş'ı kadrosuna kattı
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Beşiktaş, Umut Meraş'ı kadrosuna kattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Beşiktaş, Umut Meraş'ı kadrosuna kattı Beşiktaş, milli futbolcu Umut Meraş'ı 3+1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

- Beşiktaş, Umut Meraş'ı kadrosuna kattı

İSTANBUL - Beşiktaş, milli futbolcu Umut Meraş'ı 3+1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferlere devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bu bağlamda milli oyuncu Umut Meraş'ı kadrosuna kattı. Kartal, Umut için Le Havre'ye 1 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic Club Football Kulübü'ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır."

Beşiktaş, Umut Meraş'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Umut Meraş'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Umut Meraş'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Umut Meraş'ı kadrosuna kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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