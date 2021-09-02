Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş - Ümraniyespor maçı şifresiz mi?

Hazırlık maçında takımlarının durumunu görmek isteyen Beşiktaş - Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş - Ümraniyespor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.