Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu İlk Maçında Porto'yu Deplasmanda 3-1 Yendi.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 yendi.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu İlk Maçında Porto'yu Deplasmanda 3-1 Yendi.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 yendi.