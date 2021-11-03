Beşiktaş, UEFA 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde Sporting Lizbon'u 2-1 yendi - Haberler Spor
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Beşiktaş, UEFA 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde Sporting Lizbon'u 2-1 yendi

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
Beşiktaş, UEFA 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde Sporting Lizbon'u 2-1 yendi

UEFA 19 Yaş Altı Gelişim Ligi C Grubu 4. maçında Beşiktaş deplasmanda Sporting Lizbon'u 2-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA 19 Yaş Altı Gelişim Ligi C Grubu 4. maçında Beşiktaş deplasmanda Sporting Lizbon'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan siyah beyazlılar, Koray Yağcı (DK. 19) ve Azad Demir (Dk. 20) ile iki dakika içinde bulduğu iki golle ilk yarıyı 2-0 öne kapattı.

Sporting Lizbon'un tek golünü ise 56. dakikada Badra Sisse kendi kalesine attı.

Grubundaki ilk galibiyetini alan Beşiktaş, 3 puan ile son sırada bulunuyor.

C Grubu'nda Borussia Dortmund 7 puanla lider, aynı puana sahip olan Ajax averajla 2. ve Sporting Lizbon 5 puanla 3. sırada yer alıyor.

AA / Şenhan Bolelli - Spor Haberleri
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