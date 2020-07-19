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Beşiktaş, üçüncülük umudunu son haftaya taşıdı

Süper Lig'in 33. haftasında derbide Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligi 3. sırada bitirme umudunu son haftaya taşıdı.

Beşiktaş, üçüncülük umudunu son haftaya taşıdı
19.07.2020 23:51 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:54

Süper Lig'in 33. haftasında derbide Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligi 3. sırada bitirme umudunu son haftaya taşıdı.

Siyah-beyazlı ekip 60 puanla 3. sırada bulunan Demir Grup Sivasspor'un ardından, ligde 34. ve son haftaya 59 puanla 4. sırada girdi.

Sergen Yalçın derbide ilk galibiyetini aldı

Beşiktaş'ın başında ikinci derbi mücadelesine çıkan teknik direktör Sergen Yalçın ilk galibiyetini yaşadı.

Yalçın yönetiminde ilk derbisini Türk Telekom Arena'da Galatasaray'a karşı oynayan ve rakibiyle 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ise 2-0 mağlup etti. Bu galibiyet Sergen Yalçın'ın teknik adamlık kariyerindeki ilk derbi zaferi olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş ayrıca bu sezon Vodafone Park'ta oynadığı 2 derbi maçı da kazandı. Siyah-beyazlı ekip sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti.

Sergen Yalçınlı Beşiktaş üst üste 3 maç kazandı

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından üst üste 3 maç kazanamayan Beşiktaş, derbi galibiyetiyle ilk kez peş peşe 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Yalçın göreve geldikten sonra peş peşe galibiyetlerin ardından puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarından galibiyetle ayrılarak 9 puan topladı.

Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye yine gol attı

Uzun süre Fenerbahçe forması giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül eski takımına ikinci kez bir derbide gol attı.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü kaydeden tecrübeli futbolcu, geçen sezon Vodafone Park'ta 3-3 berabere biten karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin ilk golünü atmıştı.

Lens ve Caner Erkin cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta üçer sarı kartları bulunan Jeremain Lens ve Caner Erkin derbide gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 27. dakikasında sarı kart gören Lens ve 90. dakikasında sarı kart gören Caner Erkin, cezalı oldular. İki futbolcu da ligin son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Boateng sakatlandı

Beşiktaş'ta derbiye on birde başlayan Kevin-Prince Boateng 59 dakika sahada kalabildi.

Bir pozisyonda sakatlanan siyah-beyazlı oyuncu daha sonra kulübeye dönerek oyundan çıkmak istediğini belirtti.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Boateng'in yerine Abdoulay Diaby'yi oyuna sürdü.

Kaynak: AA

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