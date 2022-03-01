Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor ile karşılaşacak - Haberler

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Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor ile karşılaşacak

AA, Ercan Doğan - Spor
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Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor ile karşılaşacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip yarı finale yükselecek.

İki takım arasında bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a evinde 4-2 üstünlük kurdu.

AA / Ercan Doğan - Spor

Türkiye Kupası, Vodafone Park, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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