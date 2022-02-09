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Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Göztepe'yi konuk edecek

AA, Ercan Doğan - Spor
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Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Göztepe'yi konuk edecek

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe'yi konuk edecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

AA / Ercan Doğan - Spor

Türkiye Kupası, Vodafone Park, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Haberler

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