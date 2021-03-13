Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

13.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:27
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 16 Mart Salı günü Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 16 Mart Salı günü Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Dün ligde oynanan Medipol Başakşehir maçında görev yapan futbolcular, yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşuları sonrasında çeşitli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı oyuncular yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Birol Güven Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 14:28:24. #1.16#
title