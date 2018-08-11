Trafikte Tek Teker Üzerinde Şov Yapan Motosiklet Sürücüsünün Kaza Anı Kamerada
İstanbul'da akan trafikte motosikletiyle tek teker üzerinde giden genç sürücünün tehlikeli şovu kazayla sonuçlandı. Genç sürücü kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken o anlar kameraya yansıdı.
İstanbul Beşiktaş Tüneli'nde motosikletiyle tek teker yapan genç sürücünün kaza anı cep telefonunun kamerasına yansıdı. Genç sürücü, kazadan hafif yara alarak kurtuldu.
UZUN SÜRE TEK TEKER YAPTI
Kaza, geçtiğimiz Salı günü gece saatlerinde Beşiktaş-Bomonti Tüneli'nde meydana geldi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde motosikletiyle tek teker üzerinde terör estiren maganda ardından tünele girdi. Tünelde de yine aynı şekilde giden genç, bir süre sonra kontrolü kaybedince geriye doğru düştü. Düşen gencin üstüne bir de motosikleti düştü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan genç ölümden döndü. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
YORUMLAR (18)
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super olmus olene boyle denmez ama bunungıbılerı hakedıyor karsıdakı masumlara zararları olmasında boyle gıtsınler pıslıkler temızlensınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Karamollaoglunun akli basina gelmis.hukumete tam destek diyomus.hayretCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dürbünlü amca yorum yapmamış.Çok şaşırdım yav:))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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vallahi ne diyim yorum yapmaya bile gerek duymuyorum Allah ıslah etsin.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ayağı kırılsınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır