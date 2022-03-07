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Beşiktaş tribünlerine kadınlar renk kattı

İhlas Haber Ajansı - Spor
Beşiktaş tribünlerine kadınlar renk kattı

Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında tribünler kadın taraftarlarla doldu.

Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında tribünler kadın taraftarlarla doldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde siyah-beyazlı kulüp, kadın taraftarlara bu karşılaşmayı ücretsiz yapmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş'ta, Başkan Ahmet Nur Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu karşılaşmanın kadın seyircilere ücretsiz olacağını açıklamıştı. Siyah-beyazlı kadın taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterirken, Vodafone Park tribünleri de renklendi. Kadın taraftarlar, karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan futbolculara tezahüratlarda bulundu, diğer tribünler de kadın taraftarları alkışladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

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