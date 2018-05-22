İntihar Eden Beşiktaş Tribünlerinden Amigo Temel Keleş, Toprağa Verildi
Beşiktaş tribünlerinde "Serdar" olarak bilinen amigo Temel Keleş, kendini başından vurarak intihar etmişti. Keleş, toprağa verildi.
Beşiktaş tribünlerinde "Serdar" olarak bilinen amigo Temel Keleş, Avcılar'daki evinde silahla kendini başından vurarak intihar etti. Çilingir aracılığıyla girdikleri evde Keleş'in cansız bedenini bulan yakınları durumu polise bildirdi.
"NEDEN YAPTI ANLAMADIK"
Keleş'in yakınları, "Herhangi bir sorunu yoktu. Neden yaptı anlamadık" derken, Beşiktaş Çarşı Grubu'na 2013 yılında yapılan taraftar operasyonunda da gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanan Keleş, geçen yıl beraat etmişti.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (12)
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boşuna yaşadı ve pisi pisine gitti.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adımı herkes duyacak , meşhur olacam ,, demişti.........duyduk !!!! Allahın topcusu....hiç bir işe yaramadı....ömrü top ile geçti...Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Adamlar meşhur olabilmek, hava atmak için bile intihar ediyorlar.....arabistanda bir adamın dilencilik yaparak para kazanabilmesi için, kendi elini mahsustan kestiği gibi....Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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renkli işidir renkliCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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GS nin sampiyonlugina dayanamadiCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır