İntihar Eden Beşiktaş Tribünlerinden Amigo Temel Keleş, Toprağa Verildi

Beşiktaş tribünlerinde "Serdar" olarak bilinen amigo Temel Keleş, Avcılar'daki evinde silahla kendini başından vurarak intihar etti. Çilingir aracılığıyla girdikleri evde Keleş'in cansız bedenini bulan yakınları durumu polise bildirdi.

"NEDEN YAPTI ANLAMADIK"

Keleş'in yakınları, "Herhangi bir sorunu yoktu. Neden yaptı anlamadık" derken, Beşiktaş Çarşı Grubu'na 2013 yılında yapılan taraftar operasyonunda da gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanan Keleş, geçen yıl beraat etmişti.