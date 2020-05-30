Beşiktaş tribünleri dolduracak!
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Beşiktaş tribünleri dolduracak!

Süper Lig'in 12 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacak olması sonrasında Beşiktaş Kulübü, tribünleri renklendirmek için harekete geçti.

Beşiktaş tribünleri dolduracak!
30.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:52

Süper Lig'in 12 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacak olması sonrasında Beşiktaş Kulübü, tribünleri renklendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, kulübe başvuran taraftarların fotoğraflarını tribüne yerleştirecek.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı 4 iç saha maçında taraftarıyla birlikte olmak için harekete geçti. Almanya'da Mönchengladbach'ın başlattığı maket taraftar için harekete geçen siyah-beyazlılar, başvuruları almaya başlayacak. Hafta başından itibaren ruhumuzyeter.bjk.com.tr üzerinden kayıt almaya başlayacak olan Beşiktaş, iç sahada oynayacağı 4 maçta tribünleri, taraftarlarının fotoğraflı maketiyle doldurmayı hedefliyor. İnternet sitesi üzerinden yapılacak olan başvuruda kendi fotoğraflarını yükleyecek olan taraftarlar, 4 maç için 129 TL ödeme yapacak.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İHA

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