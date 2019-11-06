Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Rus rakibini ağırlayacak

06.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:06

Beşiktaş TRC İnşaat Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu dördüncü maçında yarın Rusya temsilcisi Spartak Moskova Region'la sahasında karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Toplam 4 takımın yer aldığı grupta ilk üç maçında bir galibiyet alan siyah-beyazlılar, 3. sırada bulunuyor. Rus temsilcisi ise aldığı iki galibiyetle, haftaya ikinci sırada girdi.

İki takım arasında Rusya'da oynanan ilk karşılaşmayı Spartak Moskova Region 80-71 kazandı.

Kaynak: AA