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Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Avrupa Kupası'nda Roche Vendee'yi konuk edecek

Beşiktaş TRC İnşaat Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında yarın Fransa ekibi Roche Vendee'yi konuk edecek.

17.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:54
Beşiktaş TRC İnşaat, FIBA Avrupa Kupası'nda Roche Vendee'yi konuk edecek

TRC İnşaat Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Kupası play-off turu ilk maçında yarın ekibi Roche Vendee'yi konuk edecek.

BJK Akatlar ve Kültür Kompleksi'ndeki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 9 Ocak Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

Kaynak: AA
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