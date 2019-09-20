Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlarında mağlup oldu

Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlarında mağlup oldu

Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmalarını tamamladı.

20.09.2019 00:30
Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlarında mağlup oldu

Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmalarını tamamladı.


Türkiye'yi temsil eden üç takım ilk grup maçlarında deplasmanda mücadele etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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