Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlarında mağlup oldu
Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmalarını tamamladı.
20.09.2019 00:30
Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmalarını tamamladı.
Türkiye'yi temsil eden üç takım ilk grup maçlarında deplasmanda mücadele etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com