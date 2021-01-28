Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek
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Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

28.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:54
Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 31 Ocak Pazar günü oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 31 Ocak Pazar günü oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Erkan Özdamar yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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